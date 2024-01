“Ho ricevuto l’ordine di ucciderti”. Un uomo di 37 anni di Casarano, in provincia di Lecce, è arrivato a contattare la sua ex con una utenza straniera, per la precisione dello Stato africano del Benin (con prefisso è +229), spacciandosi per un maestro spirituale, come si legge su LeccePrima. Desideroso di mettersi in contatto con la donna, che l’aveva lasciato proprio per la sua possessività asfissiante, il 37enne è arrivato a volerle far credere di essere vittima di una sorta di maledizione.

La donna ha ricevuto un messaggio dal numero da cui la contattava a sua insaputa l’ex che recitava: “Ho ricevuto l’ordine di ucciderti, ma i miei geni non sono d’accordo perché tu sei innocente. Vuoi conoscere la persona che mi ha ordinato di farti del male? Quello che mi ha dato l’ordine di ucciderti è vicino a te. Abbiamo fatto un rituale su di te per ucciderti, e uno che mi ha dato l’ordine di ucciderti è un tuo amico. Se vuoi sapere tutta la verità, dobbiamo prima annullare il rituale“. Oltre al messaggio, c’erano anche delle foto, su alcune delle quali si vedevano due coltelli con la lama indirizzata verso il suo volto.

La vicenda è finita ieri al vaglio della giudice del tribunale di Lecce, Maria Francesca Mariano, che si è conclusa con una condanna a quattro anni di reclusione per l’uomo, decurtati di un terzo per la scelta del rito abbreviato. Una pena maggiore rispetto a quella chiesta dalla procuratrice, che era di un anno e mezzo di reclusione. A quanto si apprende, l’uomo procederà in appello.

