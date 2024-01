Si finge muta per truffare una signora in un supermercato di Vicenza, ma non appena quest’ultima chiama il 113 la 25enne riacquista la parola. Non solo: insulta la donna e gli agenti al telefono, per poi fuggire.

Come racconta Il Dolomiti, l’episodio risale ai giorni scorsi, quando la ragazza si è avvicinata alla cliente di un supermercato lasciandole intendere di essere sordomuta e chiedendole, con i gesti, di apporre una firma su un modulo per la beneficenza, nonché di darle del denaro in contanti.

Ma la signora, insospettita, ha domandato alla giovane se fosse autorizzata a fare una raccolta fondi all’interno del supermercato, per poi decidere di rivolgersi agli agenti. All’arrivo della volante la truffatrice si era già allontanata. Sono state però acquisite le immagini dell’impianto di videosorveglianza per identificare la responsabile.

