Si rompe grossa conduttura idrica: Piazza della Nunziata si allaga

Allagata Piazza della Nunziata a Genova: il guaio si deve alla rottura di una conduttura idrica in via Bellucci. Sul posto sono intervenuti tecnici dell’Iren, Vigili del fuoco e Polizia municipale.

Secondo quanto appreso, a rompersi sarebbe un tubo di grandi dimensioni capace di sversare molte migliaia di litri d’acqua in pochi minuti.

Via Bellucci, piazza Bandiera e piazza della Nunziata allagate, si legge sul canale Telegram GenovAllert. L’acqua è già arrivata in fondo a via delle Fontane, rendendo difficile il transito a piedi tra via Pré e via del Campo, e minaccia di invadere anche via Gramsci.

Il traffico scorre normalmente, mentre più difficile, proprio per la quantità d’acqua nella piazza, è il transito pedonale.

