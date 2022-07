Siccità: quanta acqua consumano gli italiani? 245 litri al giorno, 30 solo per lavarsi i denti FOTO ANSA

Ogni italiano consuma 245 litri di acqua al giorno: fino a 30 litri solo per lavarsi i denti, 50 litri per la doccia e oltre 100 litri per lavare la macchina. Sono i numeri della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) che evidenzia la necessità di interventi che permettano una gestione più efficiente dell’acqua.

L’acqua e gli italiani

“Per risolvere l’emergenza siccità occorre partire dalle abitudini quotidiane dei cittadini – afferma il presidente, Alessandro Miani – L’Italia è il Paese dalle grandi risorse idriche ma anche tra i primi al mondo per spreco di acqua. Il consumo pro capite quotidiano è di circa 245 litri. Basti pensare che il rubinetto del bagno ha una portata media di oltre 10 litri di acqua al minuto. Un rubinetto che gocciola, poi, rappresenta uno spreco di 4mila litri di acqua all’anno”.

Come consumare meno acqua

Tuttavia, attraverso alcuni semplici accorgimenti da adottare in casa, gli sprechi d’acqua possono abbattersi fino al 50%.

Ecco la guida di Sima.