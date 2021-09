Sicilia, altri 15 giorni in zona gialla: la nuova ordinanza del ministero della Salute (foto Ansa)

Sicilia, altri 15 giorni in zona gialla: la nuova ordinanza del ministero della Salute. La Sicilia resta in zona gialla per altri 15 giorni. Lo prevede la nuova ordinanza ‘Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nella Regione Sicilia’ del ministero della Salute, datata 10 settembre e pubblicata sul sito dello stesso ministero.

“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Regione Sicilia – si legge – l’ordinanza del Ministro della salute 27 agosto 2021 è rinnovata per ulteriori quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione”. L’ordinanza del 27 agosto 2021 collocava la Sicilia in zona gialla.

La situazione del Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore

Sono 885 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia (ieri erano 770) a fronte di 15.892 tamponi processati . L’incidenza sale al 5,7% ieri era 4,2 %. L’Isola resta sempre al primo posto per nuovi contagi giornalieri seguita da Lombardia e Veneto con 465 casi.

Gli attuali positivi sono 26.190 con un decremento di 65 casi. I guariti sono 941 mentre si registrano altre 9 vittime che portano il totale dei decessi a 6.577. Sul fronte ospedaliero sono adesso 892 i ricoverati, 15 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 106, lo stesso numero rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 201 casi, Catania 172, Messina 234, Siracusa 100, Ragusa 89, Trapani 49, Caltanissetta 22, Agrigento 12, Enna 6.