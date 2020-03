CATANIA – Terribile schianto, auto contro tir in Sicilia, lungo la strada Statale 514 di Chiaramonte che collega Ragusa e Catania. Nell’incidente ha perso la vita un giovane di Comiso, di 26 anni appena.

La tragedia si è consumata nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle tre. La vittima era alla guida di una Lancia Y quando, per cause che sono ancora da accertare si è scontrato contro frontalmente con un tir.

L’impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma è stato tutto inutile. Quando il 26enne è stato estratto dalle lamiere accartocciate della sua vettura, per lui non c’era più nulla da fare. I sanitari che hanno provato a rianimarlo si sono quindi dovuti arrendere e dichiarare il decesso sul posto.

I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia stradale e il personale Anas, l’ente che gestisce il tratto, ha provveduto al ripristino della normale circolazione. La strada è rimasta chiuso per alcune ore e poi riaperta a senso unico alternato.

Fonte: La Sicilia