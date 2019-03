ROMA – Scopre che la figlia è lesbica e per punizione la violenta. E’ una terribile storia che accade in Sicilia. Ed è la storia di Francesca. Oggi ha 23 anni, e racconta la sua storia, cominciata quando aveva 15 anni, sull’edizione odierna di Repubblica.

I suoi genitori scoprirono le tendenze omosessuali della figlia in alcuni sms sullo smartphone. Andarono a prenderla a scuola, la riempirono di botte e la madre la rinchiuse per punizione in camera urlando: “Meglio una figlia morta che lesbica”. E uscì di casa. Fu allora che il padre si spogliò, dicendo: “Tu queste cose devi guardare, non le donne”. E la stuprò.

Dopo mandarono messaggi alle sue amiche. Lo stesso sms per tutte: “Bu*tana, lascia stare a mia figlia”. E poi distrussero il cellulare della ragazza.

“Ho tentato il suicidio tre volte – racconta – ma dopo l’ennesimo abuso sessuale sono scappata e li ho denunciati, ero appena diventata maggiorenne”.

Adesso, Francesca ha deciso di costituirsi parte civile contro i suoi genitori, sotto processo a Termini Imerese per maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori.

La 23enne racconta anche come il suo paese ha protetto i genitori, aiutandoli nelle ricerche per trovarla ogni volta che scappava da casa. Una volta, ad esempio, la raggiunsero a Marsala, dove era arrivata per nascondersi da un’amica. Francesca ora è in una comunità protetta.

Fonte: La Repubblica