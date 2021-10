Sicilia, sta arrivando uragano Medicane: venti a 100 km orari e onde fino a 4 metri

In Sicilia, sulla costa orientale dell’isola, sta arrivando l’uragano Medicane che porterà venti fino a 100 km orari e onde alte addirittura fino a 4 metri. Medicane al momento è a largo delle coste sud orientali dell’isola. Se mantenesse questa distanza dall’isola potrebbe avere un impatto minore rispetto a ciò che si è verificato a Scordia e a Catania.

Preoccupano però i venti che potrebbero raggiungere velocità elevate fino a 80-100 km/h e che pertanto potrebbero causare danni ad alberi, verande, tettoie e altro.

Uragano Medicane, allerta rossa in Sicilia

La Protezione Civile in Sicilia “raccomanda alla popolazione di usare la massima prudenza e di attenersi alle norme di comportamento previste in caso di pioggia intensa. Evitando quindi spostamenti sia per non intralciare i soccorsi e soprattutto per evitare di mettere a rischio la propria incolumità”.

Il timore ovviamente è quello di nuovi nubifragi violenti come quelli che hanno drammaticamente colpito il Catanese, facendo tre vittime. Medicane è un uragano mediterraneo che porta piogge torrenziali e venti a oltre 100km orari. Secondo la previsione di meteorologi porterebbe un rischio alluvione soprattutto nelle province di Ragusa, Siracusa e Catania.

I tre morti in provincia di Catania

Ieri è stato trovato a Scordia il corpo di Angela Caniglia, la 61enne dispersa da quattro giorni per il nubifragio abbattutosi sul paese della Piana di Catania. Era in una zona non distante dove tre giorni fa era stato recuperato il corpo del marito, Sebastiano Gambera, di 67 anni. Coppia travolta dalla furia dell’acqua in strada il 25 ottobre scorso.

Il ritrovamento fa salire ufficialmente a tre il bilancio delle vittime per i nubifragi. Due giorni fa infatti a Gravina di Catania è morto Paolo Claudio Agatino Grassidonio, il 53enne anche lui travolto dall’acqua dopo essere sceso dall’auto.