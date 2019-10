Siculiana (Agrigento), scontro tra Ape e camion: muore 88enne

ROMA – Vincenzo La China: questo il nome del pensionato ottantottenne morto dopo un incidente avvenuto oggi, giovedì 17 ottobre, lungo la statale 115 a Siculiana, in provincia di Agrigento.

La China, alla guida di una moto Ape, si è scontrato contro un camion. L’incidente è avvenuto all’altezza di Villa Sikania.

La prima ricostruzione.

L’anziano era alla guida di una moto Ape, carica di olive, che si è scontrata con un camion, su un tratto, a quanto sembra, dove non è possibile sorpassare. L’anziano è morto sul colpo. La polizia stradale sta indagando per accertare le cause dell’incidente mortale. La strada statale è rimasta chiusa per alcune ore nel tratto interessato dallo schianto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per liberare la carreggiata.

Purtroppo non è il primo incidente che avviene su questa strada statale. Solo martedì un trentanovenne di Grotte e un camionista, sessantenne, di Ancona sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo un brutto incidente stradale avvenuto sempre sulla stessa strada statale, la 115.

L’anno scorso, il 5 dicembre, un camionista morì dopo essersi scontrato contro un autoarticolato fermo a lato della strada per un guasto.