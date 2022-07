Siderno, vigilessa precipita per recuperare una multa volata sul tetto: è in terapia intensiva (foto d’archivio Ansa)

Stacca una multa ma le vola via lontano e così si sporge nel tentativo di recuperarla e cade. Una vigilessa ora è ricoverata in terapia intensiva.

Tutto è avvenuto a Siderno, Reggio Calabria. La vigilessa, raccontano le cronache locali, stava controllando uno stabile quando, dopo aver staccato una multa, nel tentativo di non farla cadere via è caduta e precipitata per quattro metri. Le notizie comunque sono ancora frammentarie e in aggiornamento.

Le condizioni della donna

La donna presenta un trauma cranico e al momento è in coma in attesa di comprendere l’esito degli accertamenti. Ancora tutta da chiarire la dinamica di quanto successo.