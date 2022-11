Siena, 39enne trovata morta nel suo letto. Accanto a lei la figlia di pochi mesi: salvata

Una madre 39enne è stata trovata morta sul letto della sua casa a Siena. Accanto a lei c’era la figlia di pochi mesi. La piccola, portata in ospedale, è in buone condizioni. Il decesso della donna, secondo una prima ricostruzione, sarebbe riconducibile secondo i primi accertamenti ad un malore ma la procura ha disposto l’autopsia per fare chiarezza. Aperto anche un fascicolo contro ignoti per appurare che la morte non sia riconducibile ad un intervento chirurgico a cui la 39enne si era sottoposta di recente.

Il ritrovamento

Ad accorgersi della tragedia avvenuta domenica, secondo quanto riportato oggi da La Nazione, sono stati i parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la donna, hanno deciso di andare a controllare a casa dove hanno trovata la 39enne senza vita. Proprio l’intervento dei parenti ha permesso di salvare la vita alla figlia di pochi mesi che, portata in ospedale, è stata ritenuta dai sanitari in buone condizioni. Nella casa della donna sono intervenuti gli inquirenti e le forze dell’ordine e non sono stati rilevati segni di effrazione a porte o finestre.

