SIENA – Cristian Manca, 40 anni, è morto a seguito di uno scontro frontale tra due auto avvenuto sulla strada provinciale 541 tra Casole d’Elsa e Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena.

Cristian Manca, di origini sarde ma da anni residente a Colle Val d’Elsa, è morto sul colpo, mentre altre due persone, un signore di 68 anni ed un altro di 32, sono rimase ferite. I due, trasportati d’urgenza e in elicottero all’ospedale della città toscana, non sarebbero in pericolo di vita anche se restano ricoverati e sotto osservazione. Nello schianto è rimasta coinvolta anche un’altra persona, un 37enne, trasferito all’ospedale di Poggibonsi, le cui condizioni però sono apparse sin da subito non critiche.

Probabilmente durante un sorpasso, l’auto si è scontrata con una berlina guidata dal 68enne.