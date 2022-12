Sigaretta accesa cade sul tappeto e provoca un incendio: anziana muore soffocata

Un’anziana è morta ieri in un incendio che si è sviluppato nel suo appartamento a Quistello, in provincia di Mantova. La donna, che viveva sola in un alloggio al primo piano di una palazzina con due appartamenti, è morta soffocata dal fumo causato da un mozzicone di sigaretta caduto inavvertitamente su un tappetto. Ad accorgersi del fumo che aveva invaso la tromba delle scale sono stati i vicini che abitano nell’appartamento sottostante. Subito è scattato l’allarme, ma quando sono arrivati 118 e vigili del fuoco per la donna non c’era più nulla da fare.

