Sigaretta elettronica gli esplode mentre cammina per strada a Milano: 36enne resta ustionato

Mentre cammina per strada gli esplode la sigaretta elettronica e un 36enne resta ustionato.

Nella mattinata di oggi, lunedì 18 gennaio, a Milano un uomo che stava camminando per strada è rimasto ustionato dall’improvviso scoppio della sua sigaretta elettronica.

A riportarlo sono le note dei medici del 118, intervenuti per soccorrerlo.

L’uomo, Claudio C., di 36 anni, pochi minuti prima delle 8 stava percorrendo via Boccaccio, non lontano dalla centrale piazza Cadorna, quando il piccolo marchingegno è deflagrato.

Le fiamme gli hanno provocato bruciature di primo e secondo grado alla mano e all’avambraccio sinistri, e alla zona genitale.

La sigaretta elettronica, evidentemente, si trovava in tasca o era tenuta in mano all’altezza dei fianchi, che però non sono stati interessati: si propende quindi per la presenza del dispositivo nei pantaloni.

Soccorso dai medici, l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Niguarda. Le sue condizioni non sono gravi.

Milano, da domani non si fuma in strada se non a 10 metri di distanza: vietato al parco, alle fermate dei bus…

A Milano scatta il divieto di fumo anche all’aperto: da domani, martedì 19 gennaio, non si potrà fumare nei parchi e alle fermate di bus e tram.

Ma non è finita qui. Non si potrà fumare nei parchi pubblici della città, nelle aree cani, nei cimiteri, nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini, nelle strutture sportive compresi gli spalti, alle fermate di attesa dei mezzi pubblici, inclusi i posteggi dei taxi.

Il divieto comunque sarà applicato con gradualità per rendere le persone sempre più responsabili e attente. C’è comunque una deroga: si potrà fumare se si manterrà una distanza di dieci metri. (Fonti: Ansa, La Repubblica, Milano Today)