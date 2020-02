Sigarette, aumentano i prezzi: ecco la tabella marchio per marchio

ROMA – Sono scattati in questi ore alcuni aumenti sul prezzo delle sigarette. Aumenti che vanno dai 10 ai 20 centesimi. A darne notizia è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Agenzia che sul proprio sito internet ha pubblicato la tabella con tutti gli aumenti marchio per marchio.

Ecco quindi il tariffario aggiornato con i nuovi prezzi (nell’ordine codice delle sigarette, nome delle sigarette, confezione, prezzo al chilo, prezzo per confezione):

7 821 BIANCA Confezione astuccio da 20 pezzi 230,00 4,60

66 821 BLU Confezione astuccio da 20 pezzi 230,00 4,60

3104 821 CAMOUFLAGE Confezione astuccio da 20 pezzi 230,00 4,60

2771 821 ROSSA Confezione astuccio da 20 pezzi 230,00 4,60

3562 ALLUVE’ JADE Confezione astuccio da 20 pezzi 225,00 4,50

3563 ALLUVE’ ORIGINAL Confezione astuccio da 20 pezzi 240,00 4,80

3561 ALLUVE’ WHITE Confezione astuccio da 20 pezzi 225,00 4,50

1942 AMERICAN SPIRIT ORIGINAL BLUE Confezione astuccio da 20 pezzi 285,00 5,70

2231 AMERICAN SPIRIT ORIGINAL ORANGE Confezione astuccio da 20 pezzi 285,00 5,70

1943 AMERICAN SPIRIT ORIGINAL YELLOW Confezione astuccio da 20 pezzi 285,00 5,70

2179 AUSTIN BLUE Confezione astuccio da 20 pezzi 230,00 4,60

1586 AUSTIN RED Confezione astuccio da 20 pezzi 230,00 4,60

2882 AUSTIN VERTE Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

550 BENSON & HEDGES GOLD Confezione astuccio da 20 pezzi 290,00 5,80

2982 BENSON&HEDGES BLUE Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

3118 BENSON&HEDGES BLUE Confezione cartoccio da 20 pezzi 225,00 4,50

3014 BENSON&HEDGES BLUE 100S Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

3438 BENSON&HEDGES BLUE SUPER S Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

2981 BENSON&HEDGES RED Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

3117 BENSON&HEDGES RED Confezione cartoccio da 20 pezzi 225,00 4,50

3013 BENSON&HEDGES RED 100S Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

3016 BENSON&HEDGES WHITE Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

3416 BENSON&HEDGES WHITE 100S Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

3015 BENSON&HEDGES YELLOW Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

3415 BENSON&HEDGES YELLOW 100S Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

3439 BENSON&HEDGES YELLOW SUPER S Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

3655 BENTLEY AZURE Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

3654 BENTLEY CLASSIC Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

2020 BLACK DEVIL BLACK Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

3185 BLACK DEVIL PINK Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

3350 BLACK DEVIL YELLOW Confezione astuccio da 20 pezzi 220,00 4,40

3798 BURTON ORIGINAL Confezione astuccio da 20 pezzi 215,00 4,30

2558 CAMEL ACTIVATE Confezione astuccio da 20 pezzi 265,00 5,30

3468 CAMEL ACTIVATE DOUBLE Confezione astuccio da 20 pezzi 265,00 5,30

478 CAMEL BLUE Confezione astuccio da 20 pezzi 260,00 5,20

632 CAMEL BLUE Confezione cartoccio da 20 pezzi 250,00 5,00

546 CAMEL BLUE 100S Confezione astuccio da 20 pezzi 260,00 5,20

3591 CAMEL COMPACT FILTERS Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

3590 CAMEL CONNECT BLUE Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

2240 CAMEL ESSENTIAL BLUE Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

464 CAMEL ORANGE Confezione astuccio da 20 pezzi 260,00 5,20

552 CAMEL SILVER Confezione astuccio da 20 pezzi 260,00 5,20

2108 CAMEL WHITE Confezione astuccio da 20 pezzi 260,00 5,20

264 CAMEL YELLOW Confezione astuccio da 20 pezzi 260,00 5,20

270 CAMEL YELLOW Confezione cartoccio da 20 pezzi 250,00 5,00

405 CAMEL YELLOW 100S Confezione astuccio da 20 pezzi 260,00 5,20

2420 CHE Confezione astuccio da 20 pezzi 240,00 4,80

2513 CHE BLANCO Confezione astuccio da 20 pezzi 240,00 4,80

3114 CHESTERFIELD BLUE 100’S Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

201 CHESTERFIELD BLUE KS Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

2082 CHESTERFIELD BLUE KS Confezione cartoccio da 20 pezzi 245,00 4,90

3348 CHESTERFIELD CAPS TWICE Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

96 CHESTERFIELD KS Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

2081 CHESTERFIELD KS Confezione cartoccio da 20 pezzi 245,00 4,90

3113 CHESTERFIELD RED 100’S Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

2257 CHESTERFIELD SILVER BLUE Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

2680 CHIARAVALLE BURLEY & VIRGINIA Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

2679 CHIARAVALLE VIRGINIA Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

2922 CHIARAVALLE VIRGINIA BRIGHT Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

2661 CORSET BREEZE Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

3437 CORSET CHIC LILAC Confezione astuccio da 20 pezzi 220,00 4,40

3423 CORSET CHIC PINK Confezione astuccio da 20 pezzi 220,00 4,40

3627 CORSET DEUX À PORTER Confezione astuccio da 20 pezzi 240,00 4,80

3589 CORSET LILAC À PORTER Confezione astuccio da 20 pezzi 240,00 4,80

2660 CORSET MAUVE Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

3588 CORSET MAUVE À PORTER Confezione astuccio da 20 pezzi 240,00 4,80

2659 CORSET PINK Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

3838 COUTURE GOLD Confezione astuccio da 20 pezzi 220,00 4,40

3837 COUTURE SILVER Confezione astuccio da 20 pezzi 220,00 4,40

3157 DAVIDOFF BLUE Confezione astuccio da 20 pezzi 275,00 5,50

2111 DAVIDOFF BLUSH SSL-LINE Confezione astuccio da 20 pezzi 275,00 5,50

522 DAVIDOFF BREEZE Confezione astuccio da 20 pezzi 275,00 5,50

728 DAVIDOFF CLASSIC Confezione astuccio da 20 pezzi 275,00 5,50

758 DAVIDOFF GOLD Confezione astuccio da 20 pezzi 275,00 5,50

583 DAVIDOFF GOLD SL LINE Confezione astuccio da 20 pezzi 275,00 5,50

2112 DAVIDOFF MAGENTA SSL-LINE Confezione astuccio da 20 pezzi 275,00 5,50

2705 DIANA AZZURRA 100’S Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

460 DIANA AZZURRA KS Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

2208 DIANA BIANCA Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

1983 DIANA BLU 100’s Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

406 DIANA BLU KS Confezione cartoccio da 20 pezzi 250,00 5,00

630 DIANA BLU KS Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

1982 DIANA ROSSA 100’s Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

233 DIANA ROSSA KS Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

234 DIANA ROSSA KS Confezione cartoccio da 20 pezzi 250,00 5,00

913 DIANA SSL BLU Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

818 DUNHILL BLUE Confezione astuccio da 20 pezzi 285,00 5,70

291 DUNHILL GOLD Confezione astuccio da 20 pezzi 285,00 5,70

549 DUNHILL INTERNATIONAL Confezione astuccio da 20 pezzi 300,00 6,00

798 DUNHILL RED Confezione astuccio da 20 pezzi 285,00 5,70

1481 ELIXYR BLUE Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

1811 ELIXYR BLUE 100’S Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

3661 ELIXYR EXTREME VERTE Confezione astuccio da 20 pezzi 240,00 4,80

1480 ELIXYR RED Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

1810 ELIXYR RED 100’S Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

3187 ELIXYR SILVER Confezione astuccio da 20 pezzi 210,00 4,20

1719 ELIXYR VERTE Confezione astuccio da 20 pezzi 240,00 4,80

3188 ELIXYR VERTE 100s Confezione astuccio da 20 pezzi 240,00 4,80

2412 E-MAIL RED 4 Confezione astuccio da 20 pezzi 200,00 4,00

2404 E-MAIL RED 8 Confezione astuccio da 20 pezzi 200,00 4,00

627 ESPORTAZIONE Confezione cartoccio da 20 pezzi 265,00 5,30

2592 FUTURA BIANCA Confezione astuccio da 20 pezzi 215,00 4,30

2463 FUTURA BLACK S-SIZE Confezione astuccio da 20 pezzi 205,00 4,10

2218 FUTURA BLU Confezione astuccio da 20 pezzi 200,00 4,00

604 FUTURA CLASSICA Confezione astuccio da 20 pezzi 240,00 4,80

2514 FUTURA GHIACCIO Confezione astuccio da 20 pezzi 230,00 4,60

2462 FUTURA GOLD S-SIZE Confezione astuccio da 20 pezzi 205,00 4,10

2383 FUTURA ROSSA Confezione astuccio da 20 pezzi 200,00 4,00

2464 FUTURA WHITE S-SIZE Confezione astuccio da 20 pezzi 205,00 4,10

558 GAULOISES BLONDES BLU Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

477 GAULOISES BLONDES GIALLA Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

640 GAULOISES BLONDES ROSSA Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

888 GITANES Confezione astuccio da 20 pezzi 285,00 5,70

391 GITANES FILTRE Confezione astuccio da 20 pezzi 285,00 5,70

2259 GIUBEK FILTRO Confezione cartoccio da 20 pezzi 200,00 4,00

2217 GLAMOUR BLUES Confezione astuccio da 20 pezzi 260,00 5,20

2216 GLAMOUR PINKS Confezione astuccio da 20 pezzi 260,00 5,20

3675 GLAMOUR SECRET Confezione astuccio da 20 pezzi 260,00 5,20

154 JPS ORIGINAL Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

2956 JPS BLUE Confezione cartoccio da 20 pezzi 220,00 4,40

2286 JPS BLUE STREAM Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

2288 JPS BLUE STREAM 100 Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

3626 JPS COMPACT BLUE STREAM Confezione astuccio da 20 pezzi 230,00 4,60

293 JPS RED Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

2957 JPS RED Confezione cartoccio da 20 pezzi 220,00 4,40

2287 JPS RED 100 Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

300 JPS SILVER Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

2883 JPS SILVER 100 Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

3006 JPS SSL-LINE SILVER Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

3007 JPS SSL-LINE WHITE Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

891 KENT BLUE Confezione astuccio da 20 pezzi 295,00 5,90

499 KENT SURROUND Confezione astuccio da 20 pezzi 295,00 5,90

1303 L&M BLUE LABEL KS Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

1313 L&M RED LABEL KS Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

224 LAMBERT & BUTLER KING SIZE Confezione astuccio da 20 pezzi 275,00 5,50

87 LIDO BLU Confezione astuccio da 20 pezzi 265,00 5,30

488 LINDA Confezione astuccio da 20 pezzi 240,00 4,80

3060 LINDA AZZURRA Confezione astuccio da 20 pezzi 210,00 4,20

841 LINDA BLU Confezione astuccio da 20 pezzi 240,00 4,80

867 LUCKY STRIKE AMBER Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

3360 LUCKY STRIKE BLUE POCKET Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

1815 LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

3319 LUCKY STRIKE DOUBLE CLICK Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

451 LUCKY STRIKE ORIGINAL Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

536 LUCKY STRIKE ORIGINAL Confezione cartoccio da 20 pezzi 235,00 4,70

2494 LUCKY STRIKE SWITCH Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

3536 MADEMOISELLE LA BLANCHE Confezione astuccio da 20 pezzi 240,00 4,80

3365 MADEMOISELLE LA BLEUE Confezione astuccio da 20 pezzi 240,00 4,80

3364 MADEMOISELLE LA ROUGE Confezione astuccio da 20 pezzi 240,00 4,80

3366 MADEMOISELLE LA VERTE Confezione astuccio da 20 pezzi 245,00 4,90

2863 MARK ADAMS No. 1 GOLD Confezione astuccio da 20 pezzi 220,00 4,40

2862 MARK ADAMS No. 1 RED Confezione astuccio da 20 pezzi 220,00 4,40

3339 MARK ADAMS No. 1 GOLD 100’S Confezione astuccio da 20 pezzi 220,00 4,40

2864 MARK ADAMS No. 1 M Confezione astuccio da 20 pezzi 220,00 4,40

3338 MARK ADAMS No. 1 RED 100’S Confezione astuccio da 20 pezzi 220,00 4,40

3062 MARK ADAMS No. 1 SILVER Confezione astuccio da 20 pezzi 220,00 4,40

3063 MARK ADAMS No. 1 WHITE Confezione astuccio da 20 pezzi 220,00 4,40

819 MARLBORO 100S Confezione astuccio da 20 pezzi 295,00 5,90

3422 MARLBORO ADVANCE TOUCH Confezione astuccio da 20 pezzi 280,00 5,60

3186 MARLBORO BLUE ADVANCE Confezione astuccio da 20 pezzi 295,00 5,90

3341 MARLBORO BLUE LINE Confezione astuccio da 20 pezzi 295,00 5,90

2572 MARLBORO FUSE BEYOND Confezione astuccio da 20 pezzi 295,00 5,90

651 MARLBORO GOLD 100S Confezione astuccio da 20 pezzi 295,00 5,90

9 MARLBORO GOLD KS Confezione astuccio da 20 pezzi 295,00 5,90

618 MARLBORO GOLD KS Confezione cartoccio da 20 pezzi 270,00 5,40

3340 MARLBORO GOLD LINE Confezione astuccio da 20 pezzi 295,00 5,90

2658 MARLBORO GOLD POCKET PACK Confezione astuccio da 20 pezzi 245,00 4,90

3755 MARLBORO GOLD POCKET PACK Confezione cartoccio da 20 pezzi 245,00 4,90

2214 MARLBORO GOLD TOUCH KS Confezione astuccio da 20 pezzi 280,00 5,60

395 MARLBORO KS Confezione astuccio da 20 pezzi 295,00 5,90

396 MARLBORO KS Confezione cartoccio da 20 pezzi 270,00 5,40

259 MARLBORO MIX Confezione astuccio da 20 pezzi 280,00 5,60

2657 MARLBORO POCKET PACK Confezione astuccio da 20 pezzi 245,00 4,90

3504 MARLBORO POCKET PACK Confezione cartoccio da 20 pezzi 245,00 4,90

2107 MARLBORO REGULAR Confezione astuccio da 20 pezzi 245,00 4,90

2616 MARLBORO SILVER BLUE KS Confezione astuccio da 20 pezzi 295,00 5,90

2984 MARLBORO SILVER TOUCH Confezione astuccio da 20 pezzi 280,00 5,60

2373 MARLBORO TOUCH Confezione astuccio da 20 pezzi 280,00 5,60

2688 MARLBORO WHITE Confezione astuccio da 20 pezzi 295,00 5,90

617 MERCEDES KS Confezione astuccio da 20 pezzi 270,00 5,40

2423 MERIT BAY KS Confezione astuccio da 20 pezzi 260,00 5,20

376 MERIT BIANCA KS Confezione astuccio da 20 pezzi 275,00 5,50

256 MERIT BLU 100’S Confezione astuccio da 20 pezzi 275,00 5,50

874 MERIT BLU KS Confezione astuccio da 20 pezzi 275,00 5,50

2656 MERIT GIALLA Confezione cartoccio da 20 pezzi 270,00 5,40

949 MERIT GIALLA 100’S Confezione astuccio da 20 pezzi 275,00 5,50

997 MERIT GIALLA KS Confezione astuccio da 20 pezzi 275,00 5,50

81 MERIT SSL Confezione astuccio da 20 pezzi 275,00 5,50

1639 MS AZZURRE Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

857 MS BIANCHE Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

176 MS BIONDE Confezione cartoccio da 20 pezzi 250,00 5,00

177 MS BIONDE Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

60 MS BIONDE 100’S Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

851 MS CHIARE Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

827 MS CHIARE 100’S Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

18 MS CLASSIC Confezione cartoccio da 20 pezzi 250,00 5,00

231 MS CLUB Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

649 MS CLUB BIANCA Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

629 MS NAZIONALI Confezione cartoccio da 20 pezzi 250,00 5,00

686 MS NAZIONALI Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

852 MS ROSSE Confezione cartoccio da 20 pezzi 250,00 5,00

993 MS ROSSE Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

369 MULTIFILTER PHILIP MORRIS SSL BLU Confezione astuccio da 20 pezzi 295,00 5,90

984 MULTIFILTER PHILIP MORRIS SSL ROSSA Confezione astuccio da 20 pezzi 295,00 5,90

574 MURATTI AMBASSADOR AZURE KS Confezione astuccio da 20 pezzi 295,00 5,90

560 MURATTI AMBASSADOR BLUE KS Confezione astuccio da 20 pezzi 295,00 5,90

876 MURATTI AMBASSADOR SILVER KS Confezione astuccio da 20 pezzi 295,00 5,90

951 MURATTI AZURE 100S Confezione astuccio da 20 pezzi 295,00 5,90

952 MURATTI RED 100S Confezione astuccio da 20 pezzi 295,00 5,90

374 MURATTI SSL Confezione astuccio da 20 pezzi 295,00 5,90

1672 NEWS RED Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

2593 NO BRAND Confezione astuccio da 20 pezzi 210,00 4,20

1201 PETER STUYVESANT BLUE Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

2323 PETER STUYVESANT BLUE 100’S Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

352 PETER STUYVESANT GOLD Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

1788 PETER STUYVESANT GOLD 100’S Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

348 PETER STUYVESANT ORIGINAL Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

547 PETER STUYVESANT ORIGINAL 100’S Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

2694 PHILIP MORRIS AZURE Confezione astuccio da 20 pezzi 260,00 5,20

2816 PHILIP MORRIS AZURE 100’S Confezione astuccio da 20 pezzi 260,00 5,20

2602 PHILIP MORRIS BLUE Confezione astuccio da 20 pezzi 260,00 5,20

3220 PHILIP MORRIS BLUE Confezione cartoccio da 20 pezzi 260,00 5,20

2815 PHILIP MORRIS BLUE 100’S Confezione astuccio da 20 pezzi 260,00 5,20

367 PHILIP MORRIS CLASSIC SSL BLU Confezione astuccio da 20 pezzi 295,00 5,90

877 PHILIP MORRIS CLASSIC SSL ROSSA Confezione astuccio da 20 pezzi 295,00 5,90

553 PHILIP MORRIS FILTER KINGS Confezione astuccio da 20 pezzi 260,00 5,20

2603 PHILIP MORRIS RED Confezione astuccio da 20 pezzi 260,00 5,20

3218 PHILIP MORRIS RED Confezione cartoccio da 20 pezzi 260,00 5,20

3219 PHILIP MORRIS RED 100’S Confezione astuccio da 20 pezzi 260,00 5,20

3337 PHILIP MORRIS SSL BEIGE Confezione astuccio da 20 pezzi 260,00 5,20

3221 PHILIP MORRIS SSL BLUE Confezione astuccio da 20 pezzi 260,00 5,20

2695 PHILIP MORRIS WHITE Confezione astuccio da 20 pezzi 260,00 5,20

2181 PUEBLO BLUE Confezione astuccio da 20 pezzi 265,00 5,30

2099 PUEBLO CLASSIC Confezione astuccio da 20 pezzi 265,00 5,30

2885 PUEBLO GT Confezione astuccio da 20 pezzi 265,00 5,30

3058 PUEBLO ORANGE Confezione astuccio da 20 pezzi 265,00 5,30

608 R1 SL-LINE Confezione astuccio da 20 pezzi 270,00 5,40

3009 ROTHMANS CLASSIC BLUE Confezione cartoccio da 20 pezzi 225,00 4,50

3606 ROTHMANS CLASSIC BLUE Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

3008 ROTHMANS CLASSIC RED Confezione cartoccio da 20 pezzi 225,00 4,50

2860 ROTHMANS CLASSIC RED Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

2878 ROTHMANS CLASSIC RED 100 Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

3607 ROTHMANS CLASSIC SILVER Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

3059 ROTHMANS CLASSIC SILVER Confezione cartoccio da 20 pezzi 225,00 4,50

2879 ROTHMANS OF LONDON BLUE 100 Confezione astuccio da 20 pezzi 240,00 4,80

2652 ROTHMANS OF LONDON BLUE 20 Confezione astuccio da 20 pezzi 240,00 4,80

3503 ROTHMANS OF LONDON D SERIES CLICK Confezione astuccio da 20 pezzi 230,00 4,60

3440 ROTHMANS OF LONDON DOUBLE CLICK 20S Confezione astuccio da 20 pezzi 240,00 4,80

2270 ROTHMANS OF LONDON D-SERIES Confezione astuccio da 20 pezzi 230,00 4,60

3656 ROTHMANS OF LONDON INTENSE BLUE Confezione astuccio da 20 pezzi 240,00 4,80

2880 ROTHMANS OF LONDON SILVER 100 Confezione astuccio da 20 pezzi 240,00 4,80

2654 ROTHMANS OF LONDON SILVER 20 Confezione astuccio da 20 pezzi 240,00 4,80

3010 ROTHMANS OF LONDON S-SERIES BLUE Confezione astuccio da 20 pezzi 240,00 4,80

3011 ROTHMANS OF LONDON S-SERIES SILVER Confezione astuccio da 20 pezzi 240,00 4,80

3662 ROTHMANS OF LONDON WHITE 100 Confezione astuccio da 20 pezzi 240,00 4,80

3012 ROTHMANS OF LONDON WHITE 20’S Confezione astuccio da 20 pezzi 240,00 4,80

3676 ROTHMANS R CLASSIC BLUE 100 Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

3677 ROTHMANS R CLASSIC SILVER 100 Confezione astuccio da 20 pezzi 235,00 4,70

221 ROTHMANS SPECIAL BLUE KS Confezione astuccio da 20 pezzi 295,00 5,90

692 ROTHMANS SPECIAL RED KS Confezione astuccio da 20 pezzi 295,00 5,90

3533 SIGARETTE BLU Confezione astuccio da 20 pezzi 225,00 4,50

3532 SIGARETTE ROSSE Confezione astuccio da 20 pezzi 225,00 4,50

3183 THE KING BLUE Confezione astuccio da 20 pezzi 220,00 4,40

3176 THE KING BLUE 100’S Confezione astuccio da 20 pezzi 225,00 4,50

3678 THE KING CAPSULE Confezione astuccio da 20 pezzi 230,00 4,60

3184 THE KING RED Confezione astuccio da 20 pezzi 220,00 4,40

3178 THE KING RED 100’S Confezione astuccio da 20 pezzi 225,00 4,50

3534 THE KING SILVER Confezione astuccio da 20 pezzi 220,00 4,40

3535 THE KING SILVER 100’S Confezione astuccio da 20 pezzi 225,00 4,50

3748 THE KING SSL LINE BLUE Confezione astuccio da 20 pezzi 220,00 4,40

3746 THE KING SSL LINE CAPSULE Confezione astuccio da 20 pezzi 225,00 4,50

3747 THE KING SSL LINE WHITE Confezione astuccio da 20 pezzi 220,00 4,40

2190 VIRGINIA S. Confezione astuccio da 20 pezzi 260,00 5,20

600 VOGUE BLEUE Confezione astuccio da 20 pezzi 285,00 5,70

544 VOGUE CLASSIQUE LONG BLEUE Confezione astuccio da 20 pezzi 295,00 5,90

868 VOGUE CLASSIQUE LONG LILAS Confezione astuccio da 20 pezzi 295,00 5,90

834 VOGUE CLASSIQUE LONG VERTE Confezione astuccio da 20 pezzi 295,00 5,90

292 VOGUE LILAS Confezione astuccio da 20 pezzi 285,00 5,70

821 VOGUE VERTE Confezione astuccio da 20 pezzi 285,00 5,70

1635 WEST BLUE Confezione astuccio da 20 pezzi 230,00 4,60

3839 WEST BLUE 100S Confezione astuccio da 20 pezzi 230,00 4,60

1634 WEST ORIGINAL Confezione astuccio da 20 pezzi 230,00 4,60

3840 WEST ORIGINAL 100S Confezione astuccio da 20 pezzi 230,00 4,60

338 WINSTON BLUE Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

1733 WINSTON BLUE Confezione cartoccio da 20 pezzi 235,00 4,70

1784 WINSTON BLUE 100S Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

2065 WINSTON BLUE SUPER LINE Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

91 WINSTON CLASSIC Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

245 WINSTON CLASSIC Confezione cartoccio da 20 pezzi 235,00 4,70

1783 WINSTON CLASSIC 100S Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

3543 WINSTON EXPAND Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

134 WINSTON SILVER Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

2296 WINSTON SILVER 100S Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

2066 WINSTON SILVER SUPER LINE Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

3699 WINSTON WAVE Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

1248 WINSTON WHITE Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

3467 WINSTON WHITE SUPER LINE Confezione astuccio da 20 pezzi 250,00 5,00

2700 WINSTON XSTYLE BLUE Confezione astuccio da 20 pezzi 240,00 4,80

2701 WINSTON XSTYLE WHITE Confezione astuccio da 20 pezzi 240,00 4,80

2341 YESMOKE BLACK Confezione astuccio da 20 pezzi 245,00 4,90

2262 YESMOKE BLUE Confezione astuccio da 20 pezzi 245,00 4,90

2683 YESMOKE EMERALD Confezione astuccio da 20 pezzi 245,00 4,90

2069 YESMOKE RED Confezione astuccio da 20 pezzi 245,00 4,90

2682 YESMOKE SILVER Confezione astuccio da 20 pezzi 245,00 4,90

2684 YESMOKE WHITE EMERALD Confezione astuccio da 20 pezzi 245,00 4,90

2072 YESMOKE WHITE RED Confezione astuccio da 20 pezzi 245,00 4,90