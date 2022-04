Alla confluenza di due grandi fiumi un vastissimo delta paludoso, di quelli che non si asciugano né si bonificano. I due grandi fiumi, il primo è l’abitudine, l’affezione, la familiarità, la tradizione del comprare, pagare, farsi pagare, commerciare merci e servizi in “nero”. Il nero pagare e in nero farsi pagare esercita fascino, evoca consuetudine, è insomma anche psicologicamente e culturalmente normale. Non accende alcun sospetto di affidabilità, non viene percepito come indice di carente professionalità, prestazione, sicurezza. Il primo grande fiume che va a formare il delta delle paludi è il paghiamoci in nero che non intacca la fiducia reciproca anzi rafforza la reciproca complice intesa.

Il primo fiume il nero, il secondo l’alternativo

Il secondo fiume è la passione, l’invaghimento, l’amore per l’alternativo. Alternativo che se si fregia anche dell’irregolare è un gradito optional. Se Stati, scienze, libri, competenze hanno la fondamentale funzione di fregarti e quella correlata di negarti l’accesso alla verità e ai suoi servizi, allora chiunque opera fuori delle regole non è un pericolo, anzi è “bravo” proprio perché fuori dalle regole. E quasi sempre, oltre che dare il brivido dell’irregolarità, l’irregolare offre la garanzia dell’alternativo. Quel che la medicina tradizionale ti nasconde o ti nega, quel che gli studi professionali delle Caste dicono non esista e non si possa…E invece si può. E pure a basso prezzo. Basso rispetto ai prezzi di studi e circuiti ufficiali. Quindi…Quindi almeno cinque milioni di italiani vanno a comprarsi a nero la bellezza low cost garantita da operatori irregolari e doverosamente alternativi.

Il delta paludoso

Vi confluiscono il gran fiume del nero e il gran fiume dell’alternativo ed è la palude dove i milioni di italiani vanno a cercare trattamenti di depilazioni, di dimagramento, di botulini, di silicone…il tutto a prezzi stracciati. Signore della palude è il web: lì ci trovi offerte speciali quante ne vuoi, liste dei chirurghi preferiti…Ma sono poi chirurghi o anche solo medici? Quasi mai. Ma questo non spaventa, anzi attrae. Molti si sentono in gamba nell’avvalersi di circuiti e prestazioni a domicilio. In gamba e normali dell’approfittare delle occasioni sul mercato. Un po’ come coloro che si sentivano abili e astuti nel farsi venire parrucchiere o manicure a casa quando c’era il lockdown per i centri estetici. Abili e astuti nell’aggirare la regola e il suo fastidio.

Vittime ignari e ignoranti

Qualche volta qualcuno ci muore di silicone a prezzi stracciati iniettato in corpo. Pietà e cordoglio e dolore e compassione per queste vittime, quelle che arrivano alla cronaca e le moltissime che alla cronaca non arrivano perché la bellezza a nero, irregolare e alternativa magari solo le deturpa e o le fa star male senza mandarle al cimitero. Sono vittime ignare di ciò che credono di acquistare, ignare di ciò che loro fanno e di ciò che si fanno fare. Talvolta vittime di praticoni che a loro volta non sanno ciò che fanno. Spesso vittime di imbroglioni travestiti da soccorritori a migliorar la vita. Vittime anche di una cultura ormai popolare e di massa che disconosce e disprezza le competenze e chi le porta. Vittime ignare, non sempre però ignare di aver scelto l’ignoranza come bussola nella e della vita.