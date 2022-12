Mentre erano in volo sopra le montagne, il loro aereo ha avuto un problema ed ha iniziato a cadere in picchiata. Poteva finire in tragedia e invece la 22enne Silvia De Bon, la pilota che era alla guida del velivolo da turismo, è riuscita a salvare la vita ai tre a bordo (lei, il fratello Matteo di 27 anni e la fidanzata di quest’ultimo, Giorgia Qualizza di 28 anni), eseguendo un atterraggio d’emergenza.

Aereo cade in picchiata, la giovane pilota salva tutti i passeggeri

Silvia, giovane pilota che ha conseguito il brevetto di volo italiano e recentemente è tornata dagli Usa dove ha ottenuto anche quello americano, grazie alla sua abilità è riuscita a eseguire l’atterraggio sul gruppo del Logorai in Trentino, 2100 metri di quota. I tre giovani originari di Belluno, erano diretti a Trento per fare una gita natalizia. Soccorsi immediatamente, sono stati portati in ospedale in codice rosso ed ora stanno bene. Silvia, dopo essere riuscita ad atterrare ha perso i sensi per alcuni istanti ricordandosi solo del boato. L’esplosione del vetro dovuto alla caduta ha ferito i tre passeggeri che sono comunque riusciti ad uscire dall’abitacolo. In ospedale a Trento, solo Silvia ha riportato alcune schegge di vetro al volto ed è rimasta sotto osservazione.

Silvia, la pilota, conosceva bene quel percorso tra le montagne

Il percorso tra le montagne Silvia lo conosceva bene. Questa volta però, qualcosa non ha funzionato. Secondo quanto racconta Ettore De Bon, il padre di Silvia e Matteo, l’aereo aveva dato problemi già durante l’accensione. La giovane pilota aveva chiamato l’istruttore di volo per farsi dare indicazioni ed aveva deciso di volare comunque. Qui i problemi erano però continuati fino all’epilogo. L’aereo, senza motore funzionante, ha cominciato a perdere quota fino a cadere in picchiata in mezzo alle montagne. Lei ha pensato: “‘C…o, adesso mi schianto’. Poi ho solo tentato di appianare l’aereo al pendio… Sono stata fortunata”.

Il padre: “Vorrei tanto che lasci perdere i voli”

Il padre Ettore, dopo l’incidente, al Gazzettino ha commentato:”Un miracolo che sia viva, spero tanto che lasci perdere i voli, anche se lei mi dice sempre che è più probabile morire in un incidente stradale piuttosto che in volo”. D’altronde la passione per il volo è fortissima nella giovane pilota. Lo dimostrano le tante foto postate sul suo profilo Facebook. A seguire le immagini dal volo e l’aereo dopo l’atterraggio sulle montagne.

