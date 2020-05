Silvia Romano attaccata su Instagram ma… ma è l’assistente di Anastasio

ROMA – C’è una Silvia Romano sui social che in queste ore è stata presa di mira da molti utenti.

Il problema è che la Silvia Romano in questione non è la Silvia Romano appena liberata e tornata in Italia.

Questa Silvia Romano, infatti, è l’assistente del rapper Anastasio.

Un vero e proprio scambio di identità.

E così alla fine Silvia Romano, lo ripetiamo, non la Silvia Romano liberata e appena tornata in Italia, è dovuta intervenire su Instagram per chiarire, si spera una volta per tutte, che no, lei non è l’altra Silvia Romano.

La ragazza ha anche scherzato sul fatto che in questi giorni sta accumulando anche più visualizzazioni del rapper.

Il rapper, Anastasio, ha anche lui deciso di pubblicare un video per per esprimere solidarietà nei confronti della sua Silvia Romano e anche alla cooperante per poi per invitare le persone a smettere di seguire le storie di ItsSil “perché non è quella Silvia Romano”.

“Possibile – ha scritto poi la Silvia Romano collaboratrice di Anastasio che dopo quasi due anni di prigionia la prima cosa che una persona fa è una storia su Instagram?“.

Certo che è possibile. Questo è il Web. Questi sono i social. Niente di nuovo all’orizzonte. (Fonte: TvZap, Instagram).