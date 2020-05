Silvia Romano, Ornella Vanoni: “Se era così felice, perché l’avete liberata?”

ROMA – Argomento: Silvia Romano. Ornella Vanoni, via Twitter, scrive:

“Se Silvia Romano era così felice, convertita, sposata per sua scelta, ma perché l’avete liberata?

Restava là e lo Stato non avrebbe regalato 4 milioni ai terroristi.

Altro non so dire, o soltanto: chissà se casuale il suo ritorno per la Festa della Mamma”.

Il tweet, come ovvio, ha scatenato un diluvio di risposte e contro risposte varie.

Risposte varie che, per esempio, hanno ricordato alla cantante che durante il sequestro non si è affatto sposata, per esempio.

Ma tante anche le risposte un po’ sopra le righe.

Tanto che alla fine la Vanoni ha anche deciso di cancellare il tweet.

Ma nulla si dimentica sul Web.

Ecco qualche risposta alla Vanoni:

“Non è incinta e non si è sposata. Magari documentarsi seriamente prima di scrivere un tweet in quanto personaggio pubblico non sarebbe male”;

“Signora Vanoni prima di parlare si informi meglio! La ragazza non è né sposata né incinta né tanto meno era felice li!”;

“Canta che è meno”;

“Secondo me non è la vecchiaia: era una st***za già da giovane”;

“Da lei non me lo aspettavo, mi è caduto un mito”;

“Che pochezza”;

“Hanno riaperto i bar. È di nuovo ubriaca”. (Fonte: Twitter).