MILANO – Trovati gli autori degli account fake da cui sono partiti insulti e minacce contro Silvia Romano.

La cooperante milanese, rapita in Kenya nel novembre 2018 è stata vittima di una campagna di odio montata sui social dopo il suo rientro in Italia per via della sua conversione all’Islam e per il riscatto pagato.

Gli investigatori di Milano sono ora riusciti a risalire ad alcuni dei titolari dei finti profili ritenuti responsabili.

Secondo quanto si apprende, si tratta di un paio di persone, nascoste sui social sotto nickname falsi, che appartengono ad ambienti di estrema destra.

Gli haters hanno scagliato contro la giovane milanese insulti tali che il pool anti-terrorismo della procura di Milano, guidato dall’Aggiunto, Alberto Nobili, ha aperto un fascicolo per minacce aggravate.

L’indagine, avviata pochi giorni dopo il 9 maggio, quando Silvia è rientrata in Italia, prosegue nelle mani dei carabinieri del Ros che hanno analizzato decine e decine di messaggi online, in gran parte di account fake.

Gli investigatori hanno fatto una scrematura, concentrando l’attenzione sulle intimidazioni più gravi, anche con minacce di morte nei confronti della giovane.

Ora si sta procedendo anche con richieste di informazioni all’estero. Il fascicolo a carico di ignoti, dunque, potrebbe presto avere i primi iscritti. (Fonte: Agi, Ansa).