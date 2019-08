Blitz dice

Deiulemar compagnia di navigazione fallita, tomba di 800 mln di risparmi di circa 13 mila che lì avevano investito. Torre del Greco, Torre Annunziata, Ercolano: lì in moltissimi a fidarsi e poi a ritrovarsi con i soldi spariti e bruciati. Vera tragedia. Però Deiulemar pagava interessi del 5, anzi 7, anzi 12 per cento. Farsi venire qualche dubbio no?