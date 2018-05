SIENA – Un ragazzo di 22 anni, di origine albanese [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play], è stato freddato nella notte tra mercoledì e giovedì 10 maggio nel centro di Sinalunga, in provincia di Siena. A sparare un 45enne italiano.

L’omicidio è avvenuto intorno a mezzanotte in una strada del centro del paese, non lontano dal comune. L’omicida è poi fuggito a piedi addentrandosi in un bosco.

Dopo circa tre ore l’uomo è stato trovato e arrestato dai carabinieri. Non è chiaro se con sé avesse ancora la pistola con cui ha sparato e ucciso, sembra per motivi economici, il giovane albanese.

La persona arrestata è un 45enne, sardo, attualmente piantonato in ospedale dai carabinieri: nella fuga, infatti, si è procurato la frattura a una gamba a circa un chilometro dal luogo dell’omicidio “a seguito di una rovinosa caduta in un burrone”.