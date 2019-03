NUORO – Travolto dal trattore guidato in campagna dal nonno. Un bimbo di 3 anni è morto il 28 marzo in un terreno a Capo Comino, vicino a Siniscola nella provincia di Nuoro. Inutili i soccorsi: per il piccolo travolto dalla fresa del trattore agricolo non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione, il nonno del bimbo, un 58enne di Siniscola, stava guidando il mezzo in un podere sulla strada provinciale 72, tra Capo Comino e Irgoli. Il piccolo si è allontanato dalla casa per andare incontro al nonno che stava arando la terra, quando è stato travolto.

La dinamica dell’incidente non è ancora stata stabilita: non è chiaro se il nonno non si fosse accorto del bimbo che girava intorno al mezzo, oppure se l’avesse fatto salire mentre lavorava e il bimbo sia caduto. I carabinieri arrivati sul luogo dell’incidente insieme al magistrato di turno ascolteranno la famiglia, straziata dal dolore, per ricostruire cosa sia accaduto. (Ansa)