Sinnai, anziano scomparso da oltre un mese: forse sbranato dai suoi cani dopo malore

Edoardo Serra, ex macellaio 77enne, è scomparso da oltre un mese. L’uomo viveva a Sinnai, piccolo comune in provincia di Cagliari. Per gli inquirenti però, non avendo elementi che portano alla pista dell’omicidio, l’ipotesi più credibile è quella che l’anziano sia rimasto vittima di un malore e che il cadavere sia stato poi sbranato dai suoi sette cani.

Sinnai, il giallo dell’anziano scomparso da più di un mese

Infatti nella sua abitazione sono stati trovati diversi oggetti che sono stati sequestrati, tra i quali il portafogli dell’uomo e le chiavi di casa. Ritrovati però anche brandelli di suoi abiti che potrebbero appunto far pensare allo scempio del suo cadavere. Trovati anche due denti umani. Proprio per questa ragione, nonostante il caso sia stato aperto come scomparsa, tanto che è stato avviato il piano di ricerche con la Prefettura, l’ipotesi che si è fatta avanti è quella che l’anziano cardiopatico sia stato stroncato da un malore e che poi i suoi sette cani abbiano fatto scempio del suo corpo.

Le piste seguite

Ma intanto i carabinieri aprono nuove piste. Non si esclude, ad esempio, che l’uomo sia invece morto in campagna, vittima di un malore. Per questo il territorio è stato setacciato ma dell’uomo nessuna traccia. E’ stata setacciata anche una ex vicina porcilaia che però non ha consegnato nessuna traccia.