SIRACUSA – Protesta della polizia penitenziaria davanti al carcere di Siracusa. Gli agenti di sicurezza da giorni stanno facendo sit-in davanti all’ingresso (dopo gli orari di servizio e persino nei festivi) e alcuni di loro stanno anche dormendo là.

Gli agenti chiedono sostanzialmente una migliore organizzazione dei carichi di lavoro, l’invio di ulteriori unità per impinguare un organico sottodimensionato a fronte di una popolazione carceraria che supera quella che sarebbe la capienza della struttura.

Il comunicato del sindacato Osapp:

Dal giorno 23 u.s. presso la Casa Circondariale di Siracusa il personale di Polizia Penitenziaria sta ponendo in essere una forma di protesta per denunciare e rendere visibile all’opinione pubblica lo stato in cui quotidianamente è costretta ad operare. La protesta che si sostanzia nel sostare a presidio dinanzi la struttura penitenziaria al termine del servizio ed anche giungendo appositamente da casa nelle giornate libere dal servizio e per ultimo, ma solo per comodità espositiva, molti Agenti dormono anche davanti all’istituto.

Era inevitabile che tale situazione prima o poi producesse degli infortuni. Infatti pare che tre Poliziotti Penitenziari ieri sera siano stati accompagnati al vicino pronto soccorso per aver messo a dura prova la loro resistenza fisica. Tutto quanto premesso, si chiede alla S.V., nelle more di rivedere le piante organiche, l’invio urgente di personale di Polizia Penitenziaria dalla Regione, con le modalità che riterrà più consone, che in qualche modo possa lenire questo estremo disagio. Alle altre Autorità alle quali la presente è diretta per conoscenza tanto si comunica per opportuna notizia e per i provvedimenti di propria competenza. Nel restare in attesa di urgente riscontro si inviano distinti saluti.