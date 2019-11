SIRACUSA – L’auto su cui viaggiava si è ribaltata dopo lo schianto e per Sebastiano Cavaliere, 34 anni, non c’è stato nulla da fare. L’uomo, originario di Augusta, è morto nell’incidente avvenuto in contrada Targia a Siracusa nel pomeriggio di lunedì 4 novembre. Nello schianto sono rimasti feriti anche una donna e il figlioletto, che sono stati soccorsi e portati in elisoccorso in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima era al volante di una vettura Smart che si è ribaltata dopo l’impatto frontale con un’Audi guidata da una donna. Sebastiano Cavaliere è rimasto intrappolato tra le lamiere dell’auto capovolta e nonostante i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco è morto sul luogo dello schianto.

Anche l’altra auto è andata distrutta e una donna con il figlio sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportati in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, ma non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi del caso per determinare le cause dell’incidente. (Fonte Fanpage)