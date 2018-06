SIRACUSA – Non accettava la fine della relazione e così un ragazzo di 24 anni ha picchiato prima la ex fidanzata che lo aveva lasciato e poi il suo cane. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il giovane è stato identificato dalla polizia ed è stato denunciato per ingiurie, percosse e maltrattamento di animali a Siracusa.

La ragazza aveva deciso di lasciare il giovane di Siracusa proprio per la sua indole aggressiva, ma quando gli ha comunicato che voleva chiudere la relazione il ragazzo è diventato violento. Prima ha aggredito la giovane e l’ha ingiuriata, poi si è accanito contro il suo cagnolino.

L’aggressione è avvenuta nella notte tra il 2 e 3 giugno e a trovare la ragazza che piangeva in via Luigi Cadorna è stata una volante della polizia, che l’ha soccorsa e ha raccolto la sua testimonianza, mentre in lacrime abbracciava il cagnolino picchiato. Dopo pochi minuti, i poliziotti hanno identificato il ragazzo di 24 anni e l’hanno denunciato.