SIRACUSA – Un uomo di 51 anni, Corrado Sinatra, è morto carbonizzato nell’incendio di un garage adibito ad abitazione nel centro di Siracusa, in via Bacchilide.

Intorno alle 7:30 di martedì mattina, 7 maggio, i vicini di casa dell’uomo, disoccupato, hanno dato l’allarme e chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che però non sono riusciti a salvare il cinquantenne.

Le fiamme, secondo quanto riferiscono diversi quotidiani locali, sarebbero divampate proprio vicino al letto in cui l’uomo a quell’ora ancora dormiva. Non è chiaro al momento che cosa abbia causato l’incendio, ma le ipotesi principali sono quelle di un corto circuito o di una combustione che si sarebbe sviluppata nel locale. La polizia sta interrogando i vicini per acquisire ulteriori elementi di indagine.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco chiamati per spegnere le fiamme, anche la scientifica per le indagini. Secondo quanto scrive Siracusa Post sembra che la vittima avesse adattato quel garage ad abitazione dopo aver vissuto in situazioni di fortuna. Tutto farebbe pensare ad un incidente domestico, ma le indagini del caso sono in corso. Adesso si attende il riconoscimento di un parente per avere conferma dell’identità dell’uomo identità. (Fonti: Siracusa Oggi, Il Giornale di Sicilia, Siracusa Post)