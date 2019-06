SIRACUSA – Un militare di 41 anni, Francesco Garofalo, è morto questa mattina, 5 giugno, in seguito ad un incidente stradale avvenuto avvenuto intorno alle 8 sulla statale 124, all’ingresso sud di Siracusa. L’uomo, originario di Floridia, si trovava in sella alla sua moto quando, per cause da accertare, si è scontrato con un camion. L’impatto è stato violento ed il militare, che stava per recarsi al lavoro, ha perso la vita in pochi istanti. Le indagini sono condotte dalla Polizia municipale mentre la Procura di Siracusa, che ha aperto una inchiesta, ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nell’incidente. (fonte AGI)