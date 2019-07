SIRACUSA – Un ragazzo di 19 anni, Paolo Munafò, è morto a causa in un incidente stradale avvenuto venerdì scorso a Siracusa. Il 19enne, figlio di un carabiniere in servizio al comando provinciale di Siracusa, è stato sbalzato dalla sella del suo scooter dopo un impatto con una vettura in corso Gelone, nel cuore del capoluogo. Le lesioni al capo riportate nell’impatto ne hanno causato il decesso dopo 3 giorni di agonia. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per accertare le responsabilità in questo incidente mortale. (Fonte Agi).