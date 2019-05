SIRACUSA – Incidente stradale questa notte, 3 maggio, a Siracusa, in viale Scala Greca. A perdere la vita un 17enne che viaggiava a bordo di una moto. Il ragazzo si dirigeva centro città, quando, per cause ancora al vaglio della Polizia municipale, si è schiantato contro un palo della pubblicità. Secondo le prime notizie il ragazzo sarebbe deceduto una volta arrivato in ospedale.

Simone Geracitano, come riporta Nuovo Sud, era alla guida della sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo scivolando sull’asfalto e finendo per sbattere contro un tabellone a bordo strada. La corsa in ospedale è stata veloce ma non c’è stato nulla da fare. Simone frequentava il liceo Scientifico Einaudi ed era conosciuto nel giro del tennis. Grande dolore in città: affranti i compagni di scuola e i docenti dell’istituto che il ragazzo frequentava. (fonte NUOVO SUD)