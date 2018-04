ROMA – E’ di tre morti e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi 25 aprile sulla provinciale 12 tra Cassibile e Floridia, in provincia di Siracusa.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri l’autovettura con a bordo quattro persone per cause ancora da accertare si è ribaltata finendo dentro una scarpata.

Sono Giuseppe Marino, la moglie Chiara Carrubba, in stato di gravidanza, e Giovanni Violano sono le tre persone decedute nell’incidente stradale. La quarta persona che si trovava all’interno dell’auto, sorella di Chiara Carrubba, è stata sbalzata in strada ed è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova ricoverata in gravi condizioni. Tutte le vittime erano di Floridia (Sr).

I quattro, due coppie, viaggiavano a bordo di Ford Focus. Per cause da accertare Marino, che si trovava alla guida, ha perso il controllo della macchina che si è capovolta ed è finita in una scarpata.