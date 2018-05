ROMA – Nemmeno una impronta è stata trovata sulla pistola che ha sparato alla testa della poliziotta Sissy Trovato Mazza, in coma da un anno dopo il ferimento. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] A sollevare il giallo della pistola per quello che è stato definito dalle autorità come un suicidio è proprio questo elemento in contrasto con quanto ripreso dalle telecamere di sorveglianza dell’ospedale in cui è rimasta ferita. Nel video di sorveglianza Sissy appariva senza guanti, quindi almeno le sue impronte sarebbero dovute essere sull’arma con cui è rimasta ferita alla nuca.

A rilanciare il caso è il programma televisivo Chi l’ha visto?, che si chiede perché le impronte almeno della poliziotta non siano sull’arma ritrovata nell’ascensore insieme a lei. La Procura ha liquidato il caso come un tentato suicidio e sta procedendo per l’archiviazione, ma la famiglia della giovane poliziotta di 29 anni non crede a questa ricostruzione e chiede risposte alle tante domande che restano aperte sul caso, come scrive Il Gazzettino: