ROMA – Troppi utenti connessi e un server che va in tilt. E’ quanto accaduto al portale “Sistema Puglia“, piattaforma creata appositamente dalla Regione Puglia per permettere ai cittadini l’adesione telematica a bandi, concorsi, master e richieste di borse di studio.

Quello di oggi, martedì 27 novembre, era un appuntamento importante per tanti giovani pugliesi: alle 10, infatti, era previsto l’avvio della procedura per la manifestazione d’interesse al bando “Mi formo e lavoro”, elaborato dalla Regione con degli enti convenzionati in favore di soggetti disoccupati.

Si tratta, infatti, di corsi di formazione estremamente settoriali, che prevedono una frequenza di 210 ore con una retribuzione di 6 euro all’ora per disoccupati che non hanno accesso a sostegni al reddito, e di 2,50 euro all’ora per chi invece beneficia di questi sostegni.

La procedura, che poi prevederà il consueto passaggio dai centri per l’impiego al fine di acquisire tutta la documentazione necessaria a dimostrare lo stato di disoccupazione del candidato, non è partita alle 10 di stamattina, perché il server di Sistema Puglia non risponde.

Complice la fretta dei candidati di bruciare sul tempo i concorrenti (i posti sono limitati, e sugli stessi canali di “Mi formo e lavoro” nei giorni scorsi avevano invitato a una certa celerità), sul portale si sono riversati fin dalle prime ore di questa mattina centinaia di persone interessate, intasando una piattaforma che, probabilmente, non aveva mai fatto registrare prima un traffico web così denso.

Stando ai commenti che viaggiano sulla pagina Facebook di “Mi formo e lavoro” sotto il post con cui si annunciano i problemi al sistema, solo pochi fortunati sono riusciti ad accedere, facendo, però, i conti con altri problemi di natura tecnica, come sul codice fiscale.