Smalling rapina in casa nella notte della Roma in semifinale: uomini armati lo svegliano e rubano tutto FOTO ANSA

Rapina in casa del difensore della Roma Chris Smalling, proprio nella notte della Roma in semifinale di Europa League con tre ladri armati che si sono fatti aprire la cassaforte. Il difensore inglese stava dormendo con sua moglie Sam quando è stato svegliato dai tre uomini.

La rapina in casa Smalling

In piena notte i tre uomini sono riusciti a entrare nella casa di Smalling, che si trova nel quartiere Appio Pignatelli a Roma. Il calciatore e la moglie erano a letto a dormire e non hanno sentito nulla. Ma i ladri hanno puntato subito la cassaforte e per aprirla hanno svegliato Smalling e lo hanno minacciato con una pistola. Il calciatore a quel punto non ha potuto far altro che aprire la cassaforte e consegnare il bottino ai rapinatori.

Il bottino della rapina in casa Smalling

I ladri sono riusciti a portarsi via diversi gioielli in oro e Rolex, sempre in oro, il tutto di enorme valore. A quel punto sono scappati di corsa e la moglie di Smalling ha subito chiamato la polizia. Erano le 4:55 ormai. Una notte da incubo per il calciatore della Roma con i ladri entrati nella sua villa. Ladri che sono tuttora ricercati dalla polizia che a questo punto dovrà indagare sul giro di ricettazione per trovare la refurtiva che i malviventi cercheranno di vendere a qualcuno.