Smart working, Governo pensa a proroga oltre il 31 dicembre. Il Governo studia una proroga dello smart working per i lavoratori fragili e per i genitori dei bambini fino a 14 anni.

Secondo quanto si apprende da fonti vicini al dossier, che confermano in parte quanto pubblicato oggi da Il Messaggero, il canale per la proroga della misura in scadenza il 31 dicembre sarebbe il milleproroghe.

Lavoratori fragili e genitori figli fino a 14 anni

Il provvedimento non riguarderà però il solo lavoro pubblico ma dovrebbe interessare anche i dipendenti privati. Per i genitori di figli under 14 si potrà chiedere se il lavoro che si svolge è compatibile con la prestazione da remoto. Non è stata definita ancora la durata della proroga ma dovrebbe essere almeno fino alla fine dell’inverno.

Ma quanta popolazione lavorativa sarà coinvolta con la forma agile di lavoro da casa? Secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano (citiamo Giorgio Pogliotti del Sole 24 Ore) “in Italia quest’anno si contano 3 milioni e 570mila smart workers, le previsioni sono di una leggera crescita nel 2023 per raggiungere quota 3 milioni e 630mila.

La pandemia ha provocato una brusca accelerazione del ricorso al lavoro agile, considerando che prima dell’emergenza Covid lo smart working riguardava poco più di 500mila lavoratori e durante il lock down si è raggiunto quota 6,5 milioni”.