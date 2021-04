Smartworking: cade dalle scale in casa, Inail riconosce 20mila euro per infortunio sul lavoro (Foto archivio Ansa)

E’ caduta dalle scale mentre era in smartworking e l’Inail l’ha risarcita con 20 mila euro. Accade a Treviso, dove una donna di 50 anni è riuscita a farsi riconoscere l’infortunio sul lavoro pur trovandosi in casa al momento dell’incidente.

La donna, che è impiegata amministrativa in una azienda metalmeccanica, era al telefono con un collega quando è caduta dalle scale, procurandosi un paio di fratture.

Dopo un lungo braccio di ferro, l’Inail le ha riconosciuto la malattia, il risarcimento per danno biologico e le visite gratuite senza obbligo di ticket per i prossimi 10 anni.

Infortunio sul lavoro in smartworking, è la prima volta

“È la prima volta che viene riconosciuto un infortunio sul posto di lavoro in modalità smart working”, spiega la Cgil di Treviso al Gazzettino.

Ottenere l’indennizzo non è stato semplice. Inizialmente l’Inail non aveva riconosciuto l’infortunio perché non riteneva ci fosse un nesso tra quel che la signora stava facendo e le sue mansioni aziendali.

Il sindacato ha fatto ricorso amministrativo all’Inail che, in seguito a revisione, gli ha dato ragione. A fare la differenza è stata proprio la circostanza che la donna fosse al telefono con un collega di lavoro, al momento della caduta.

“Il ricorso che abbiamo presentato sta facendo scuola – spiega ancora la Cgil – L’Inail ha riconosciuto un nesso di causalità, dimostrando un atteggiamento di grande disponibilità. Questo precedente adesso farà diritto”.