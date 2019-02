MILANO – Scattano da domani, martedì 19 febbraio, le misure temporanee antismog di primo livello al Nord: da Torino a Milano, passando per tutte le province lombarde è previsto il blocco delle auto diesel fino a Euro 4, dopo il superamento continuativo nei giorni scorsi dei limiti delle polveri sottili (Pm10) nell’aria.

Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6: io che macchina ho? Guida alla “classe ambientale”

LOMBARDIA

In Lombardia le misure si applicano nelle province di Cremona, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Pavia e Varese, nei comuni con più di 30 mila abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria. La decisione, comunica la Regione Lombardia, è stata presa alla luce del superamento dei valori di Pm10 per 4 giorni consecutivi e in relazione alle previsioni meteo di oggi e per i prossimi giorni che segnalano una situazione favorevole all’accumulo degli inquinanti almeno fino a giovedì.

Le misure temporanee riguardano principalmente il settore traffico: limitazioni per i veicoli fino a euro 4 diesel in ambito urbano e obbligo di spegnimento dei motori in sosta.

Riduzioni anche per il settore riscaldamento domestico: limitazione all’uso di generatori a biomassa legnosa di classe inferiore alle 3 stelle, riduzione di 1 grado delle temperature nelle abitazioni.

Infine per il settore agricolo è previsto il divieto di spandimento liquami zootecnici e divieto assoluto di combustioni all’aperto.

PIEMONTE

Torna anche a Torino il blocco della circolazione per i diesel fino agli euro 4 compresi. Il provvedimento, precisa l’amministrazione comunale, è dovuto a seguito di “un ritorno per sei giorni consecutivi delle micropolveri con valori sopra la soglia dei 50 mcg/mc indicata dalla Commissione europea come soglia d’attenzione per la salute”.

Il livello “arancio” delle misure emergenziali riguarda anche altri undici comuni dell’area metropolitana, come deciso da Regioni e maggiori Città del Nord Italia con l’accordo di bacino padano. Da domani, dunque, anche le auto diesel Euro4 non potranno circolare dalle ore 8 alle 19, mentre per i furgoni diesel Euro4 l’orario di blocco è 8:30-14, 16-19, come già previsto per i diesel Euro1-3.

Permane inoltre in vigore il blocco di 24h, 7 giorni su 7, per tutti i veicoli di classe Euro 0. Il blocco degli Euro4 resterà in vigore fino a giovedì 21 febbraio, quando sulla base di nuove valutazioni si deciderà se confermarlo o sospenderlo.