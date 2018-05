Invia sms alla moglie: “Ti ucciderò”. Poi torna dall’Inghilterra e l’aggredisce

LABARO, ROMA – Invia un sms all’ex moglie (“Ti ucciderò”), poi torna dall’Inghilterra, aggredisce la donna e minaccia di aggredire anche il figlio. Un uomo di origine romena di 42 anni è stato arrestato oggi, sabato 5 maggio, a Roma.

L’uomo, che si era trasferito in Inghilterra, aveva annunciato alla moglie che, per il compleanno, sarebbe tornato a Roma per ucciderla. Ma l’uomo, di cui si conoscono solo le iniziali (T.I.) si è presentato con un giorno di anticipo ed è andato a cercarla in un B&B del centro dove lavora la donna.

Scrive Roma Today: