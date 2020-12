Snai, il sito di scommesse down per un attacco hacker. In foto uno degli annunci pubblicati dall’azienda

Il sito della Snai vittima di un attacco hacker. Usato ogni giorno da milioni di italiani per scommettere, il sito è irragiungibile da più di 24 ore. Stessa sorte per l’app.

Stando alle segnalazioni, il blocco si è verificato intorno alle 7 di domenica mattina, dunque in un momento in cui il traffico era pressoché inesistente.

Nel primo avviso comparso in homepage c’erano scritte queste parole: “Manutenzione straordinaria – La manutenzione riguarda tutti i prodotti snai.it e App – Contiamo di tornare operativi a breve”.

Snai down per attacco hacker, preoccupati gli utenti per i loro conti

Con il passare delle ore il disappunto degli utenti è aumentato anche a causa della mancanza di comunicazioni dall’azienda. In molti temevano infatti che il problema riguardasse i conti gioco su cui sono depositati i soldi degli scommettitori.

Nel pomeriggio sono arrivate le prime rassicurazioni su Twitter: “Potete stare tranquilli. Il problema riguarda il sito, non i conti di gioco”.

Subito dopo l’ammissione dell’attacco hacker: “Il sito non è in manutenzione. Stiamo avendo altri problemi che stiamo cercando di risolvere da stamani mattina. Il sito non è in manutenzione”.

Attualmente, intorni alle 19 di sera di lunedì 28 dicembre, in homepage si legge: “Gentili utenti, stiamo lavorando per ripristinare nel più breve tempo possibile tutti i servizi. Ci scusiamo per il disagio”.

Lo stesso testo è apparso in un tweet pubblicato dopo le 20. Da allora nessuna novità: il sito è ancora in down totale, spiega il Corriere della Sera che rimanda al sito di monitoraggio in tempo reale Downdetector (fonte: Corriere della Sera, Downdetector).