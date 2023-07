Sofia Castelli, l’ultima storia su Instagram prima di essere uccisa dall’ex a Cologno Monzese. La 20enne era rientrata a casa all’alba, dopo ave trascorso una serata in discoteca, come testimoniato dai suoi social, dove alle 5.58 del mattino ha pubblicato un ultimo scatto, un panorama urbano, probabilmente l’ultimo che si è trovata davanti prima dell’omicidio.

La ragazza era andata a ballare al “The Beach” di Milano, insieme a una sua amica. Sembra che nel locale fosse presente anche il suo ex. Alle 9,30 l’omicidio, come confessato dal giovane alla polizia. I due si erano lasciati ma il movente, almeno per il momento, non si conosce. C’è però qualcosa che non torna. Secondo le prime indagini la ragazza sarebbe stata uccisa nella notte. Dunque lo scatto potrebbe essere stato postato dal suo ex per crearsi un’alibi. Ipotesi tutta da verificare.

Chi era Sofia Castelli

Sofia studiava alla Bicocca di Milano, era legatissima al un fratello e ai suoi due genitori, che sono subito rientrati a Cologno da una vacanza. Il padre è impiegato in una ditta della zona come chimico, la mamma lavora in ambito scolastico. Una famiglia descritta come tranquilla dai vicini. Chi conosceva Sofia dice invece di lei che era una ragazza “allegra, dolcissima e piena di sogni“, come è giusto che sia per una donna di 20 anni, con tutta la vita davanti a sé.

La rabbia dell’amica

“Non ci voglio ancora credere. Pagheranno amore per quello che ti hanno fatto”. Questo lo sfogo di un’amica di Sofia. “Sono senza parole. Amore mio sarai l’angelo più bello”, ha scritto sui social condividendo uno scatto in cui le due ragazze appaiono insieme. Intanto i familiari di Sofia sono giunti sul luogo dell’omicidio.