ROMA – Incidente stradale a Sestriere per Sofia Goggia. La campionessa di sci, alla guida della sua auto, è uscita di strada nel tentativo di evitare una vettura che aveva improvvisamente frenato davanti a lei. È rimasta illesa.

Lo rende noto la Fisi, precisando che la campionessa olimpica di discesa e vicecampionessa del mondo di supergigante rispetterà gli impegni dei prossimi giorni a Roma, con il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, e a Fiera Bolzano, giovedì per “FISI Awards”

Lo scorso febbraio, la Goggia ha vinto la discesa libera alla Coppa del Mondo di Crans Montana, in Svizzera, con un tempo pari a 1.29.77.

L’azzurra ha dominato la gara precedendola svizzera Joana Haehlena, seconda in 1.30.26, e l’austriaca Nicole Schmidhofer, arrivata terza in 1.30.29. Settima un’altra italiana, Federica Brignone, in 1.30.55, e ottava Nadia Fanchini in 1.30.60.

Per la bergamasca Goggia, 26 anni, si tratta della sesta vittoria in Coppa del Mondo e la quarta nella sua disciplina. prima di questa vittoria, la finanziera originaria di Valle di Astino, aveva vinto l’argento mondiale nel supergigante ad Are, in Svezia. In quel caso l’azzurra era andata vicinissima al trionfo, raggiunto però dall’americana Mikaela Shiffrin, al quarto oro mondiale dopo i tre consecutivi tra i pali stretti.

Fonte: Ansa