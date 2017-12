ROMA – Sofiya Melnyk, un gelato e lo scontrino sbagliato: gli indizi portano a Pascal Daniel Albanese. Un gelato e uno scontrino del bar, insieme all’auto filmata in direzione del luogo del delitto: le indagini sull’omicidio di Sofiya Melnik, la 43enne ucraina di Cornuda ritrovata cadavere in fondo a un dirupo all’altezza del 3/o tornante della strada che conduce sul Monte Grappa, sono a un punto di svolta.

Un gelato, quello scontrino sbagliato. La vita sentimentale della donna era occupata da tre uomini, l’unico indiziato è Pascal Daniel Albanese, di Onigo di Pederobba, poi morto suicida il 26 novembre: quando il 17 novembre – Sofiya era sparita nel nulla da pochi giorni – parla con gli inquirenti accenna alla decisione di prendere un gelato insieme alla donna.

E’ risultato da uno scontrino che Pascal avrebbe mentito sul bar dove effettivamente è stato consumato il gelato: un altro posto, proprio Onido dove abita, e non Cornuda come aveva dichiarato. Inoltre, una telecamera ha filmato l’auto di Sofiya in direzione del Grappa.