RAVENNA – Incidente a Solarolo, in provincia di Ravenna, dove nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 11 luglio, un furgoncino è finito in un fossato e si è capovolta. Gravi risultano due bambine di 6 e 10 anni, che erano nella vettura insieme alla nonna, che era alla guida.

A quanto pare, secondo le prime ricostruzioni, la donna al volante, 70 anni, ha perso il controllo del mezzo finendo in un profondo canale di scolo ai bordi delle carreggiate. Subito sono giunti sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118 i quali hanno poi richiesto l’invio di due mezzi di elisoccorso per poter trasportare le piccole al Bufalini di Cesena per accertamenti e con codice di media gravità. L’anziana è invece stata trasportata all’ospedale di Faenza. (fonte RAVENNA E FAENZA WEB TV)