VARESE – Una bambina di 4 anni è ricoverata in coma irreversibile per una congestione mentre faceva il bagnetto nella sua casa di Solbiate Arno, in provincia di Varese. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 12 giugno ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Secondo quanto ricostruito, la piccola sarebbe stata sorpresa da una congestione mentre faceva il bagnetto. Quando sua madre se ne è accorta, ha chiesto aiuto al 112 e alla vicina di casa, che ha tentato di rianimare la piccola.

Trasportata in elisoccorso a Bergamo, la bambina è deceduta probabilmente a causa di complicazioni polmonari. La Procura di Busto Arsizio (Varese) ha aperto un fascicolo per far luce sulla tragedia, al momento senza indagati.