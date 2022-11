Sold out (70 euro a testa) per i seminari dell’ufologo ex ferroviere, le sue teorie: dai cerchi nel grano a Musk

Sono state 160 le persone che hanno pagato 70 euro per ascoltare il seminario sugli Ufo di Pier Giorgio Caria a Campogalliano (Modena). Titolo del seminario: “Cerchi nel grano 2022: messaggi per l’umanità in pericolo”.

Chi è Pier Giorgio Caria, l’ex ferroviere ora esperto ufologo

Lui, ex macchinista delle Ferrovie dello Stato, si definisce “ricercatore documentarista” nonché esperto di Ufo. Caria, nella sua biografia che si può trovare nel suo sito, racconta l’episodio che ha determinato la svolta definitiva nella sua vita, arrivata nel 1990. “Mi trovavo in vacanza in Sardegna con un amico. Una sera ci trovavamo in cima a Su Pallosu, una collinetta sul mare, quando all’improvviso sulla mia sinistra è comparso dal nulla un oggetto sferico gigantesco. Da lì è iniziata un’esperienza di contatto diretta, travolgente, che mi ha rivelato in tutta la sua meraviglia la connessione tra la presenza extraterrestre e la sacralità dell’essere umano e dell’intero creato. Da quel momento niente è stato più come prima”.

Nel 2020 Pier Giorgio Caria fonda “Nuovo Cielo Nuova Terra“, ovvero “un’associazione senza scopo di lucro nata con l’obiettivo di offrire alle persone la possibilità di intraprendere un vero e proprio percorso di conoscenza e formazione sui temi che riguardano la Scienza dello Spirito, le verità cosmiche e le tematiche connesse”. Una realtà che “si regge grazie alle donazioni delle persone come te e come noi che, con grande entusiasmo ci supportano e ci spingono a fare sempre meglio e sempre di più!” scrive sempre sul proprio sito.

A Campogalliano il seminario sui cerchi nel grano ha fatto registrare il sold out. Per chi volesse assistere di persona alla performance dell’ufologo, la registrazione dell’evento è disponibile anche on line, previo versamento di un “contributo” di 70 euro.

Dai nazisti a Elon Musk

Ma nei suoi seminari, di cosa parla l’ex ferroviere. Ecco qualche stralcio dei suoi interventi. “Negli anni 90 andai in una base nucleare russa, perché il comandante non riusciva a risolvere il problema dei dischi volanti che gironzolavano tutta notte sopra i silos di lancio delle testate”. Oppure, “i Nazisti sono entrati nella terra cava passando da un punto dell’Antartide con un sottomarino”. Caria sostiene anche che gli alieni avrebbero contattato i magnati della finanza ed Elon Musk per scongiurare la deriva nucleare del conflitto tra Mosca e Kiev.

