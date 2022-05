Un bimbo di 13 mesi è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna dopo una caduta dalla finestra di casa avvenuta a Soliera, in provincia di Modena. Il piccolo, che si trovava in casa con la baby sitter, sarebbe caduto da un’altezza di tre metri, anche se per il momento non emerge alcun particolare sulla dinamica di quanto sarebbe avvenuto.

E’ grave il bimbo caduto dalla finestra di casa a Soliera

Secondo la testimonianza dei vicini di casa, una residente avrebbe notato il corpo a terra nel cortile retrostante l’abitazione e avrebbe poi chiamato i soccorsi coinvolgendo il vicinato. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure e chiesto l’intervento dell’eliambulanza, giunta rapidamente da Bologna. Il piccolo è stato quindi trasportato in volo all’ospedale Maggiore: si trova ricoverato in pericolo di vita e la prognosi resta riservata.

Baby sitter interrogata dai carabinieri

Sul posto sono poi accorsi i Carabinieri di Carpi che hanno avviato i primi accertamenti sull’accaduto. Il bambino, unico figlio di una coppia italiana, si trovava in casa con la baby sitter, una donna straniera di 32 anni. Mentre il reparto scientifico dell’Arma sta eseguendo rillievi all’interno dell’abitazione, i colleghi hanno condotto la baby sitter in caserma dove la stanno interrogando per avere la sua versione dei fatti.