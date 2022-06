Migliorano leggermente le condizioni del bimbo di 13 mesi caduto dal balcone della casa di famiglia a Soliera (Modena), secondo le indagini spinto dalla baby sitter.

Il piccolo, ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale Maggiore di Bologna, è stato estubato ed ora respira da solo. Non è però ancora fuori pericolo.

Soliera, estubato il bimbo fatto cadere dalla finestra dalla baby sitter

Lo scorso martedì 31 maggio il bimbo ha fatto un volo di diversi metri, dopo essere stato lasciato cadere dalla finestra dell’appartamento al secondo piano di uno stabile di via Arginetto.

A soccorrerlo è stata la collaboratrice domestica della famiglia, che ha raccontato di aver sentito la baby sitter ripetere più volte: “Adesso il bambino è libero”.

Soliera, l’intervento della colf per salvare il piccolo

Con grande sapienza la colf ha girato il piccolino su un fianco per farlo vomitare, permettendogli così di tornare a respirare.

Poco dopo sono arrivati i soccorsi del 118 che, in eliambulanza, hanno portato il bimbo a Bologna, dove è tutt’ora ricoverato.

Soliera, baby sitter in carcere: in settimana la perizia psichiatrica

Intanto in settimana sarà disposta una perizia psichiatrica per la baby sitter del piccolo, attualmente in carcere a Modena, al penitenziario Sant’Anna, dopo che è stato riconosciuto nei suoi confronti il pericolo di reiterazione del reato. La giovane donna è indagata per tentato omicidio.

La baby sitter davanti al gip avrebbe confessato di aver fatto cadere il bimbo ma ha aggiunto di essere stata vittima in quel momento di una catalessi, senza riuscire a tradurre il suo gesto in qualcosa di logico.