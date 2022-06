“Adesso è libero“: secondo quanto riferito dai vicini di casa del bimbo precipitato dal balcone a Soliera (Modena), sarebbero queste le parole pronunciate dalla baby sitter del piccolo, fermata ieri per tentato omicidio.

La frase della donna sarebbe stata riferita da alcuni vicini che l’hanno vista immobile, davanti alla finestra, ieri mattina.

Bimbo caduto dal balcone a Soliera, interrogata la baby sitter

La babysitter ieri è stata interrogata ma, in stato confusionale, non sarebbe stata in grado di ricostruire i fatti con i carabinieri.

Il bimbo è attualmente ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Maggiore di Bologna.

Bimbo caduto a Soliera: una donna avrebbe visto la scena

Intanto le indagini vanno avanti. Ci sarebbe una testimonianza di una donna delle pulizie che avrebbe detto di aver visto, almeno in parte, la baby sitter mentre faceva cadere il bambino di un anno dalla finestra.

Non è chiaro se questa testimone in quel momento fosse all’interno dello stesso appartamento, su un altro piano o nel cortile sotto la villetta a schiera, ma le sue parole, acquisite dai carabinieri, costituirebbero un elemento a carico della giovane donna arrestata.

Baby sitter arrestata per il bimbo caduto dal balcone a Soliera: venerdì la convalida del fermo

La convalida dell’arresto della baby sitter accusata di tentato omicidio del bambino che doveva accudire, a Soliera, è stata fissata per venerdì 3 giugno.

L’udienza si terrà alle 9, nel carcere di Sant’Anna di Modena dove ieri la donna è stata portata al termine dell’interrogatorio in caserma.