Giallo fuori dal carcere di Sollicciano: è stata trovata una valigia con un cadavere in stato di saponificazione. La valigia era nel terreno circostante il carcere di Firenze.

E’ stato il proprietario del terreno a fare la macabra scoperta. L’uomo ha poi avvertito i carabinieri. Al momento, nessuno è riuscito a dare una spiegazione plausibile.

Tra le possibilità al vaglio degli investigatori, anche quella che la valigia sia stata gettata dalla superstrada. Infatti la Firenze-Pisa-Livorno (nota anche come Fi-Pi-Li) passa a pochi metri dal terreno. Possibile anche che la valigia fosse là da settimane.

Sollicciano: valigia con cadavere in stato di saponificazione

La valigia con resti umani in stato di “saponificazione” è stata trovata la sera del 10 dicembre in un terreno esterno al carcere di Sollicciano. Il ritrovamento, come detto, è stato fatto in maniera del tutto fortuita dal proprietario del terreno il quale ha avvisato le autorità.

La valigia è di quelle a modello rigido ed è stata ritrovata tra il perimetro del carcere fiorentino di Sollicciano e la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, dove c’è il tratto di ingresso in città. L’area di campagna dov’era la valigia è stata delimitata e sono partite le indagini. Che saranno anche scientifiche, da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Firenze e della compagnia Firenze Oltrarno.

Cosa significa saponificazione?

Saponificazione è un termine che si può trovare frequentemente in cronaca nera. Solitamente si usa in chimica per descrivere il processo di formazione nei saponi. In senso figurativo, si può utilizzare per indicare lo stato di un cadavere.

L’enciclopedia Treccani ci spiega quest’ultimo utilizzo: